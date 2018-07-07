Киев, 7 июля, 2018, 09:49 — ИА Регнум. На Украине с начала 2018 года отмечает рост цен на фрукты и овощи. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

Антон Привальский ИА Красная Весна Овощи-фрукты

По данным ведомства, в период с января по май 2018 года цены на фрукты и овощи, а также безалкогольные напитки поднялись на 4,6%. Цены на макаронные изделия, хлеб, мясо и рыбу за этот же период поднялись на 2,5−7%.

Цены на услуги здравоохранения выросли на 4,6%, услуги общественного транспорта — на 4,7%.

За тот же период, согласно данным украинской статистической службы, несколько снизились цены на яйца, сахар, сало и молоко, а также гречневую крупу.

Однако эти данные несколько расходятся с реальностью, так как цена на сало на Украине с начала года выросла почти в два раза.