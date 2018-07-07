Бангкок, 7 июля, 2018, 09:41 — ИА Регнум. В Таиланде 12 школьников, игроков местной юниорской команды, которые вместе с их 25-летним тренером оказались заблокированы d полузатопленной пещере Тхам Луанг, написали письмо, адресованное родным. Об этом сегодня, 7 июля, сообщает команда боевых пловцов ВМС Таиланда.

(сс) masterstudio Пишет письмо

В своём аккаунте в сети микроблогов Twitter тайские боевые пловцы опубликовали фотографию письма заблокированных школьников к своим родным. Письмо уже было передано на поверхность с одним из военнослужащих команды.

В письме дети просят родных не волноваться и уверяют, что они здоровы. Также они пишут, что когда выберутся из пещеры, то хотят поесть «разной вкусной еды».

«Когда выйдем, хотим сразу домой. Дорогие учителя, пожалуйста, не задавайте нам пока много домашнего задания», — сказано в письме.

25-летний тренер юниоров, который также находится в пещере и которого уже обвиняют в безответственности, так как он организовал поход школьников в пещеру накануне начала сильных сезонных дождей, тоже написал в письме несколько строк:

«Спасибо, что морально поддерживаете нас. Прошу всех родителей простить меня. Прошу простить и ваших детей за то, что они пошли в пещеру, ничего не сказав вам».

Стоит отметить, что мнения в тайском обществе относительно тренера разделились. Если одни обвиняют его в произошедшем, то другие считают, что именно благодаря его навыкам дети смогли выжить в полузатопленной пещере без еды на протяжении 10 дней.

Напомним, что юниорская команда и их тренер отправились на велосипедах к пещере Тхам Луанг в горном национальном парке Дой Нанг Нон в провинции Чианграй на самом севере Таиланда. Это было 23 июня. При этом установлено, что ранее они уже неоднократно спускались в эту пещеру для тренировок в экстремальном режиме и ради укрепления командного духа, но это было в сухой сезон, когда в пещере практически нет воды.