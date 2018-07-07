Адвокат Трампа назвал условия допроса президента спецпрокурором Мюллером
Вашингтон, 7 июля, 2018, 09:28 — ИА Регнум. В США команда действующего президента Дональда Трампа продолжает отбиваться от ставленника демократов специального прокурора Роберта Мюллера, который расследует дело о «вмешательстве России» в американские выборы. Накануне, 6 июля, адвокат Трампа Рудольф Джулиани назвал условия, при которых Трамп согласен ответить на вопросы Мюллера, пишет газета The New York Times.
По словам Джулиани, Трамп может добровольно явиться на допрос к спецпрокурору Мюллеру, который расследует обвинения о сговоре команды Трампа с Москвой, при выполнении главного условия президента, но шансы на это становятся все более призрачными.
Джулиани пояснил, что спецпрокурор должен предоставить твердые доказательства того, что Трамп якобы нарушал закон и каким-то образом связан с Россией.
«Если они смогут прийти к нам и предъявить основания, и если это будет легитимно, и они что-то найдут, мы можем, исходя из этого, оценить их объективность», — сказал адвокат Трампа.
Напомним, что до сих пор ни Мюллер, ни комитеты конгресса США, которые также проводят свое расследование «вмешательства России» и «сговора с Россией», ни американские спецслужбы так и не представили хоть сколько-нибудь вменяемых доказательств того, что Трамп и его команда хоть как-то нарушили американские законы.
Стоит отметить, что с самого начала всей этой истории было понятно, что обвинения в адрес Трампа и его людей сфабрикованы в предвыборном штабе Демократической партии и её кандидата на выборах президента США 2016 года Хиллари Клинтон. Сделано это было с единственной целью — дискредитировать Трампа и привести Клинтон в Белый дом.
Но расчет не оправдался. Тем не менее эти ложные обвинения стали важным фактором в российско-американских отношениях и во всей мировой политике в целом.