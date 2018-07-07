Вашингтон, 7 июля, 2018, 09:28 — ИА Регнум. В США команда действующего президента Дональда Трампа продолжает отбиваться от ставленника демократов специального прокурора Роберта Мюллера, который расследует дело о «вмешательстве России» в американские выборы. Накануне, 6 июля, адвокат Трампа Рудольф Джулиани назвал условия, при которых Трамп согласен ответить на вопросы Мюллера, пишет газета The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Русский след

По словам Джулиани, Трамп может добровольно явиться на допрос к спецпрокурору Мюллеру, который расследует обвинения о сговоре команды Трампа с Москвой, при выполнении главного условия президента, но шансы на это становятся все более призрачными.

Джулиани пояснил, что спецпрокурор должен предоставить твердые доказательства того, что Трамп якобы нарушал закон и каким-то образом связан с Россией.

«Если они смогут прийти к нам и предъявить основания, и если это будет легитимно, и они что-то найдут, мы можем, исходя из этого, оценить их объективность», — сказал адвокат Трампа.

Напомним, что до сих пор ни Мюллер, ни комитеты конгресса США, которые также проводят свое расследование «вмешательства России» и «сговора с Россией», ни американские спецслужбы так и не представили хоть сколько-нибудь вменяемых доказательств того, что Трамп и его команда хоть как-то нарушили американские законы.

Стоит отметить, что с самого начала всей этой истории было понятно, что обвинения в адрес Трампа и его людей сфабрикованы в предвыборном штабе Демократической партии и её кандидата на выборах президента США 2016 года Хиллари Клинтон. Сделано это было с единственной целью — дискредитировать Трампа и привести Клинтон в Белый дом.

Но расчет не оправдался. Тем не менее эти ложные обвинения стали важным фактором в российско-американских отношениях и во всей мировой политике в целом.