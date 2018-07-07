Манила, 7 июля, 2018, 09:17 — ИА Регнум. Президент Филиппин Родориго Дутерте, который никогда не лезет за словом в карман, пообещал уйти в отставку, если кто-нибудь сможет доказать ему существование Бога. Об этом накануне, 6 июля, сообщает Associated Press.

Иван Крамской. Христос в путсыне. 1872

Напомним, на минувшей неделе президенте Дутерте шокировал своих сограждан, большинство из которых являются католиками (Филиппины когда-то были испанской колонией), заявлением о том, что Бог — «тупица» и «сукин сын». Таким образом Дутерте прокомментировал догмат о первородном грехе, который вызывает у президента Филиппин глубокое возмущение.

Теперь Дутерте вообще заявляет, что Бога нет, и требует предоставить доказательства его существования. По словам президента Филиппин, в качестве доказательства ему будет достаточно одного единственного свидетеля и фотографии (возможно селфи), доказывающей, что человек может говорить с Богом и видеть его.

При этом Дутерте заявил, что по его мнению, существует некая высшая сила, поддерживающая порядок вещей в космосе.

Нынешние высказывания Дутерте о Боге в корне противоречат тому, что он сам говорил всего два года назад. Напомним, что тогда Дутерте последними словами ругался на президента США Барака Обаму, с которым он, правда, потом встретился. Затем Дутерте заявил, что он прекращает употреблять в своей речи нецензурную лексику, так как получил знак от Бога.

По словам Дутерте, Бог поставил ему ультиматум, когда он летел на самолете из Филиппин в Японию.