Салехард, 7 июля, 2018, 09:14 — ИА Регнум. Отчаявшийся получить расчёт от работодателя мужчина, работающий на Ямале вахтовым методом, отправился пешком из Надыма в Башкирию. Несмотря на известных кусачих комаров, мошкару и голодных ямальских медведей, он был вынужден на своих двоих возвращаться домой за две тысячи километров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Василий Перов. Странник. 1869

Но сил ему хватило на 10 километров — отказали ноги, у него хронический полиартрит. Мужчина получил медицинскую помощь. Весть об отчаянном вахтовике долетела до Башкирии.

«На карту брат деньги перевел, купил билет, вечером 7 июля выезжаю домой. Не знаю, может водители прочитают, которые останавливались. Спасибо вам огромное. Звонил работодателю — обещали через неделю рассчитать. Вахту добросовестно отработал», — сообщил невольный путешественник «Вестям-Ямал».

И пожелал, чтобы работодатели в конце концов расплачивались с вахтовиками на Ямале.

«Так хочется, чтобы к рабочим хорошо относились. Эгоизм, жадность, слишком завышенная самооценка ими движет. Начинаешь с ними работать — они балбесами оказываются», — считает вахтовик из Башкирии.

Отметим, что 6 июля 2018 года прокуратура ЯНАО сообщила ещё об одной фирме, которая не расплачивалась со своими работниками в Ноябрьске. ООО «Спецмонтажстрой» с марта по май 2018 года задолжало 324 вахтовикам 27,9 млн руб. Возбуждены дела об административном правонарушении по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ («Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы»). СУ СКР по ЯНАО возбудило проверку, по итогам которой действиям руководителя ООО «Спецмонтажстрой» будет дана оценка по признакам состава преступления, предусмотренного ст.145.1 УК РФ. Любопытно, что на сайте данной фирмы появились объявления о вакансиях. Электрогазосварщикам обещают зарплату до 100 тыс. рублей, водителям от 80 тыс. рублей.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, люди, приезжающие работать на Ямал вахтовым методом, нередко оказываются в настоящем трудовом рабстве. И чаще всего по своему недосмотру оказываются заложниками работодателей. Не проверяют репутацию фирм, которые зовут их за «длинным» ямальским рублём, оставляют в «отделах кадров» паспорта, не заключают трудовые договоры, либо такие, где им прописывается прожиточный минимум в зарплате с обещанием «серой» надбавки. В ожидании зарплаты месяцами, при отсутствии возможности выехать их отдалённых вахтовых посёлков, люди идут на голодовки и акции протеста. А кто-то в отчаянии возвращается домой пешком.