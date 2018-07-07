Сочи, Краснодарский край, 7 июля, 2018, 09:08 — ИА Регнум. Всего за день до начала матча ¼ финала чемпионата мира между сборными России и Хорватии в Сочи в течение часа выпала треть месячной нормы осадков.

Федор Васильев. После дождя. Проселок. 1867-1869

Сильный ливень, прошедший в Сочи 6 июля, вызвал подтопления в ряде районов города. В частности, затоплена оказалась привокзальная площадь железнодорожной станции Адлер, два дорожных участка — на улице Гастелло и на федеральной трассе, которая является основной дорогой между Сочи и Адлерским районом.

Напомним, что именно в Адлерском районе находится стадион «Фишт», на котором и пройдёт четвертьфинальный матч Россия — Хорватия.

Стоит отметить, что коммунальщики оперативно справились с последствиями наводнения, и вода была откачена практически со всех подтопленых участков.

Тем не менее ливень заставил сборную Хорватии перенести тренировку, открытую для СМИ, на другую арену.

Сегодня синоптики ожидают улучшения погодных условий в Сочи, хотя во второй половине дня не исключены грозы.

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич заявил журналистам, что его команда настраивается на серьезную и тяжелую игру, так как сборная России оказалась на этом чемпионате довольно сильной и хорошо действует в атаке.