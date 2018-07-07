Вашингтон, 7 июля, 2018, 08:57 — ИА Регнум. Государственный департамент США продолжает сыпать бездоказательными и лживыми обвинениями в адрес России. По словам пресс-секретаря американского внешнеполитического ведомства Хезер Науэрт, в России якобы «подавляется свобода прессы». Таким образом Науэрт накануне, 6 июля, прокомментировала российский закон о СМИ — иностранных агентах.

Сандро Боттичелли. Клевета. 1495

По словам Науэрт, власти США осуждают Россию за то, что она претворяет в жизнь свой закон об «иностранных агентах». Якобы для этого были адресно выбраны в качестве мишеней американские государственные СМИ — «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» и «Голос Америки».

Науэрт цинично призвала Россию с уважением относиться к реализации основополагающих свобод, в том числе свободы выражения мнений.

Напомним, что российский закон о СМИ — иностранных агентах не предполагает запрета работы таких СМИ на территории России. Он предполагает, что российские граждане должны быть проинформированы о том, что данное СМИ финансируется из-за рубежа и не более того.

А вот в США закон об иностранных агентах, который, кстати, на СМИ не распространяется, власти используют в качестве инструмента репрессий против российских СМИ, в частности, телеканала Russia Today.

Так, в ноябре 2017 года журналисты RT были лишены аккредитации при конгрессе США в связи с тем, что компания T&R Productions, LLC (T&R), обслуживающая американское отделение RT, была зарегистрирована в качестве иностранного агента.