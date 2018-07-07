Сочи, Краснодарский край, 7 июля, 2018, 08:44 — ИА Регнум. Национальная сборная России по футболу обратилась к российским болельщикам в преддверии матча ¼ финала чемпионата мира по футболу против сборной Хорватии, который пройдёт сегодня, 7 июля, в Сочи. Обращение опубликовано на официальной странице сборной России в сети микроблогов Twitter.

Дарья Антонова ИА REGNUM Играем за вас!

Футболисты сборной заявляют о желании продлить своё пребывание на чемпионате мира и обещают, что сделают для этого всё возможное.

«Обещаем выложиться полностью, отдадим ради победы всё и даже больше!» — сказано в обращении.

Также игроки сборной подчеркивают, что их вдохновляет поддержка болельщиков, и вообще, российские болельщики — самые лучшие в мире болельщики.

«Мы вас очень любим и ценим», — пишут футболисты.

Напомним, сегодня в Сочи в 21:00 по московскому времени на стадионе «Фишт» состоится матч ¼ финала между сборными России и Хорватии.

Примечательно, что в ¼ финала обе команды попали благодаря сериям послематчевых пенальти. В 1/8 финала Россия победила аж саму сборную Испании в серии пенальти, а хорваты таким же образом одолели сборную Дании.