Сочи, Краснодарский край, 7 июля, 2018, 08:26 — ИА Регнум. В Сочи (Краснодарский край) прибывают хорватские болельщики, которые будут поддерживать свою сборную в матче ¼ финала чемпионата мира против сборной России. Матч состоится сегодня, 7 июля, на стадионе «Фишт».

(сс) Cha già José Хорватские болельщики

В ожидании матча хорватские болельщики поют песни о любви к родине, знакомятся с черноморской кухней и мечтают искупаться в Черном море, чему пока мешает плохая погода.

Песни хорваты начинают петь уже выходя из зала прилётов сочинского аэропорта. Один из болельщиков рассказал журналистам, что песни эти о любви к родине, гордости за свою страну и радости.

В целом хорватские болельщики надеются на победу своей сборной, хотя и отдают себе отчёт в том, что сборная Россия — серьезный соперник, от которого можно ожидать сюрпризов.

Российские болельщики также прибывают в Сочи. Настрой у них серьезный, так как сборная Хорватии — это сильная команда и матч будет явно не из лёгких. Тем не менее российские болельщики уверены, что сборной России будет сопутствовать успех. Они привезли с собой множество флагов и будут всеми силами поддерживать национальную сборную во время игры.

Напомним, что матч ¼ финала Россия — Хорватия начнётся сегодня, 7 июля, в 21:00 по московскому времени на сочинском стадионе «Фишт».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне на Сочи обрушился сильнейший ливень. Всего за час на город выпала треть месячной нормы осадков — ряд улиц оказался подтоплен, также пришлось перекрывать федеральную трассу Джубга — Сочи. Сейчас последствия ливня ликвидированы.