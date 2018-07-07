Москва, 7 июля, 2018, 08:16 — ИА Регнум. Жителей России предупредили о вспышке лептоспироза на юге Индии. Об этом 7 июля сообщили в Роспотребнадзоре.

(сс) ejakob Пейзаж с пальмами. Штат Керала

Отмечается, что 22 июня органы здравоохранения штата Керала заявили о росте числа случаев лептоспироза. При этом местные власти обеспокоены сложившейся экологической ситуацией: вспышка угрожает городу Патамтитта в первую очередь.

Лептоспироз — острая инфекционная болезнь, возбудителем которой являются бактерии рода Leptospira. Болезнь характеризуется поражением внутренних органов — печени, почек; явлениями интоксикации, сопровождается лихорадкой.

Ранее заболевание имело название иктеро-геморрагическая лихорадка, болезнь Васильева — Вейля.