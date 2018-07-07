Пенза, 7 июля, 2018, 08:12 — ИА Регнум. Пензенский областной суд подтвердил решение районного суда региона о взыскании с автопроизводителя АвтоВАЗ в пользу частного автовладельца более 900 тыс. рублей за автомобиль «Лада-Гранта», который проржавел в период гарантийного срока эксплуатации. Об этом накануне, 6 июля, сообщает пресс-служба Октябрьского района Пензы.

(сс) succo Прецедент

Истец в 2014 году приобрёл новый автомобиль «Лада-Гранта». Завод-изготовитель установил на этот автомобиль гарантию в 36 месяцев или 100 тыс. километров пробега. Однако в июле 2016 года владелец с прискорбием обнаружил, что на пороге автомобиля стала отслаиваться краска.

Официальный дилер АвтоВАЗа признал, что данный случай является гарантийным и устранил повреждения лакокрасочного покрытия. Но уже в апреле 2017 года в том же самом месте не только отошла краска, но и появилась ржавчина.

Автовладелец, согласно закону «О защите прав потребителей» потребовал от завода-изготовителя вернуть ему деньги за автомобиль, но получил отказ. Тогда мужчина обратился в суд.

Были проведены многочисленные экспертизы, на основании которых районный суд вынес решение в пользу истца и постановил взыскать с АвтоВАЗа сумму в размере 927,6 тыс. рублей. Было установлено, что дефекты лакокрасочного покрытия автомобиля возникали неоднократно в период гарантийного срока эксплуатации и являются существенными.

Представители завода попытались обжаловать решение в Пензенском областном суде, но к доводам ответчика там также не прислушались. Вообще представители завода пытались всячески уйти от ответственности и представляли суду неубедительные доводы в связи с этим. Так, они заявляли, что АвтоВАЗ в этом деле вообще не является надлежащим ответчиком, а потребитель якобы пропустил срок для замены товара. Сам недостаток представители АвтоВАЗа считали несущественным. Более того, они пытались утверждать, что потребитель является недобросовестным, так как обратился с претензией незадолго до истечения гарантийного срока и якобы не приложил все необходимые документы.

Примечательно, что сумма в 927,6 тыс. рублей — это в три раза больше, чем стоимость новой «Лады-Гранты» в 2014 году. В сумму иска вошли не только стоимость автомобиля, но и штраф за нарушение срока возврата денежных средств, компенсация морального вреда, штраф за нарушение требований потребителя, судебные расходы истца.