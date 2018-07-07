Москва, 7 июля, 2018, 07:53 — ИА Регнум. Российские власти приветствуют решение президента Франции Эммануэля Макрона приехать в Россию на матч ½ финала чемпионата мира по футболу, в котором будет играть французская сборная. Об этом накануне, 6 июля, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Болельщики сборной Франции перед началом матча в Лужниках [Дарья Антонова ИА REGNUM

Напомним, сборная Франции в матче ¼ финала победила сборную Уругвая (2:0) и теперь выходит в полуфинал, где французам предстоит сразиться со сборной Бельгии, которая накануне одолела бразильцев (2:1).

Полуфинальный матч Франция — Бельгия состоится в Санкт-Петербурге 10 июля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Елисейский дворец уже распространил заявление, что Макрон обязательно будет присутствовать на полуфинальном матче Франция — Бельгия.

Примечательно, что Макрон был в Санкт-Петербурге совсем недавно — в мае этого года. Французский президент принимал участие в работе Петербургского международного экономического форума. Он тогда заявил, что обязательно приедет в Россию вновь, если сборная Франции пройдёт через четвертьфинальные матчи.