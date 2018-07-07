Киев, 7 июля, 2018, 07:43 — ИА Регнум. На Украине закрылось одно из крупнейших предприятий химической промышленности страны — завод «Днепроазот». Это грозит Украине коллапсом водоснабжения, так как данное предприятие — единственное в стране, которое производило хлор, используемый для обеззараживания воды. Об этом накануне, 6 июля, сообщил «Киевводоканал».

Иван Шилов ИА REGNUM Инфраструктура Украины

«Днепроазот» встал в середине июня из-за высоких цен на газ, необходимый предприятия для технологического процесса. Когда завод вновь заработает — неизвестно.

Из-за остановки «Днепроазота» на предприятиях отрасли водопроводно-канализационного хозяйства Украины возникла сложная ситуация с последующим обеззараживанием питьевой воды. Для этого необходим хлор, который производил «Днепроазот», и его запасов в ряде «водоканалов» хватит лишь на 7−20 дней.

Ассоциация «Укрводоканалэкология» направила обращение в кабинет министров Украины и Совет национальной обороны и безопасности в связи со сложившейся критической ситуацией. В городе Днепропетровске 23 июня состоялось специальное совещание, на котором были достигнуты договорённости с «Днепразотом» о возобновлении производства хлора. Однако производство до сих пор не возобновлено.

В «Киевводоканале» подчеркивают, что закупки хлора за рубежом конечно возможны, но сопряжены с определёнными трудностями.

В организации предупреждают — если поставки хлора не возобновятся в ближайшие дни — то уже с 9 июля в некоторых регионах Украины придётся ограничить подачу воды населению. В отдельных населенных пунктах воду просто перекроют.

Стоит отметить, что «Днепроазот» — это критически важное для украинской экономики предприятие. Завод выпускает не только хлор, необходимый для обеззараживания воды, но и ряд стратегических товаров, в частности аммиак, карбамид, соду каустическую, соляную кислоту, которые необходимы для производства других товаров народного потребления.