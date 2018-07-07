Киев, 7 июля, 2018, 07:24 — ИА Регнум. Те самые противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin, которые с таким трудом украинские власти смогли выпросить у США в качестве «военной помощи», не сработали на показательных стрельбах. Об этом стало известно из письма главы украинского оборонного конструкторского бюро «Луч» Олега Коростелева главе совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александру Турчинову. Письмо было опубликовано в блоге diana-mihailova, который, в том числе, посвящен украинскому оружию.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Согласно этому письму, причиной сбоя в работе ПТРК Javelin стали проблемы с маршевыми двигателями отдельных комплексов. Оказалось, что заводской срок эксплуатации двигателей закончился, однако он был продлён специальным решением перед тем, как комплексы были отправлены на Украину.

В итоге Коростелёв не рекомендует применять ПТРК Javelin в боевых условиях, так как это опасно прежде всего для самих украинских военнослужащих и может привести к их гибели. Он считает, что все двигатели комплексов нуждаются в дополнительной проверке.

Стоит отметить, что СНБО Украины уже поспешило объявить это письмо «фейком», который якобы распространяют российские спецслужбы.

Напомним, что ПТРК Javelin были поставлены Киеву в 2017 году. При этом в самой американской армии эти комплексы практически не используют, так как они слишком дорогие, их боевая эффективность мало чем отличается от более старых моделей ПТРК, а техническая надежность крайне низка.

Примечательно, что одним из условиев поставки ПТРК Javelin на Украину было то, что комплексы нельзя отправлять в Донбасс в действующую украинскую армию. В итоге они хранятся на складах в тылу.