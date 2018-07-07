Тюмень, 7 июля, 2018, 07:32 — ИА Регнум. В одном из гипермаркетов Тюмени охранник получил ножевое ранение от посетителя. Пострадавший доставлен в больницу и прооперирован, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) niekverlaan С ножом

Официальная информация от региональных УМВД и СУ СКР пока не последовала. Инцидент произошел 6 июля 2018 года ближе к вечеру. Известно со слов очевидцев, которые комментируют инцидент в соцсетях, что они видели окровавленного охранника с ранением в груди. Связанный мужчина лежал рядом, в паре метров от него валялась рыба. Потом нападавшего увезли полицейские.

«Вызов поступил в диспетчерскую 16:26. Пациент в стабильном состоянии доставлен в Областную клиническую больницу №2, где его прооперировали хирурги», — сообщает пресс-секретарь областного департамента здравоохранения Александра Малыгина.

Свидетелями были сотни посетителей гипермаркета. По социальным сетям Тюмени разошлись видео задержания нападавшего. «Пора ставить металлоискатели в торговых центрах. Или досмотр при входе проводить», — пишут тюменцы в пабликах.

Ранее, 23 июня, пострадали от пьяной посетительницы несколько охранников другого крупного торгового центра Тюмени. Она не оплатила три шоколадки и три освежителя воздуха. Когда её пытались задержать пятеро охранников, одному из них она прокусила руку, другим достались ушибы и синяки.

В Москве 21 мая посетитель устроил стрельбу из устройства для аэрозольного распылителя, наделав шума и нагнав страха.