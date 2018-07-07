Киев, 7 июля, 2018, 07:13 — ИА Регнум. Бывший министр обороны Украины и лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко заявил, что у Киева есть «неофициальный план» по прекращению конфликта в Донбассе, и Украине ни в коем случае нельзя пытаться «вернуть Крым» силовыми методами. Об этом Гриценко рассказал в интервью порталу Lb.ua, опубликованном накануне, 6 июля.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украинская льдина отплывает и раскалывается

Гриценко утверждает, что украинские власти уже разработали «неофициальный план» по прекращению конфликта в Донбассе. Этот сценарий не предусматривает силовых методов.

«Я вам скажу: если бы Украина избрала президента, который начнет силой отбирать Крым и Донбасс, тогда санкции с России снимут, против нас введут, и на этом Украина закончится», — сказал Гриценко.

Однако действующая власть этот план выполнять не собирается, отметил политик. Гриценко пояснил, что план рассчитан на три — пять лет, а режим Петра Порошенко вряд ли продержится больше года. Кроме того, Киев неоднократно демонстрировал неспособность держать слово не только перед своими гражданами, но и перед любыми партнёрами.

Гриценко уверен, что при действующем президенте Украины Петре Порошенко о выполнении этого плана не может быть и речи. Но Порошенко осталось недолго быть у власти.

Стоит отметить, что сам Гриценко, по всей видимости, собирается принять участие в выборах президента Украины, которые пройдут в 2019 году. Он уже выдвигал свою кандидатуру в 2010 году (набрал 1,2% голосов), а также в 2014 (набрал 5,48%).

Что касается попыток силовыми методами вернуть Крым и Донбасс, то политики в Киеве говорят об этом постоянно. Ни одной такой попытки в отношении Крыма предпринято до сих пор не было. Все попытки, предпринятые в Донбассе, закончились для Украины весьма плачевно и с большими потерями.