Еманжелинск, Челябинская область, 7 июля, 2018, 07:09 — ИА Регнум. Жительница Волгограда осуждена в городе Еманжелинске (Челябинская область) за дачу взятки сотруднику полиции, сообщили в пресс-службе челябинской областной прокуратуры.

Chris Potter Взятка

Судебный процесс проходил в Еманжелинском городском суде: на скамье подсудимых — 44-летняя волгоградка, которая в апреле 2018 года приехала в Еманжелинск и выманила у жительницы города 13 тысяч рублей, пообещав «снять с нее порчу».

«Кроме того, после задержания передала оперуполномоченному полиции взятку в размере 20 тыс. рублей за не привлечение к уголовной ответственности, — сообщили в прокуратуре. — Приговором суда ей назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы, с ограничением свободы на 1 год, с отбытием наказания в колонии общего режима».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 июня в отношении сотрудницы муниципальной организации Челябинска возбуждено уголовное дело о получении крупной взятки.

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