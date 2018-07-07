Банги, 7 июля, 2018, 06:08 — ИА Регнум. Уменьшение численности популяции африканских львов вызывает серьёзную озабоченность зоологов. Международная группа учёных проанализировала перемещения хищников и выделила несколько ключевых районов («коридоров») их передвижения, пишет журнал PLoS ONE.

Альфред Брем. Львы — Жизнь животных (иллюстрация). 1895

Теперь для сохранности африканских львов предлагают применять методику охраны ключевых «коридоров», которые должны стать для хищников безопасной зоной перемещения.

Учёные также отметили, что сегодня из-за активного расселения людей ареал активной жизнедеятельности хищников сокращается.

Поэтому для сохранности популяции многих животных на юге Африки был создан Каванго-Замбези, территория которого занимает 520 тысяч квадратных километров. Он раскинулся на территории пяти стран.

На львах, находящихся в этом заповеднике, надеты ошейники с GPS навигаторами, благодаря чему за их местонахождением легко следить. Треть территорий заповедника подвергается сильному воздействию человека.