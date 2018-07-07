Найден способ сохранить популяцию африканских львов
Банги, 7 июля, 2018, 06:08 — ИА Регнум. Уменьшение численности популяции африканских львов вызывает серьёзную озабоченность зоологов. Международная группа учёных проанализировала перемещения хищников и выделила несколько ключевых районов («коридоров») их передвижения, пишет журнал PLoS ONE.
Теперь для сохранности африканских львов предлагают применять методику охраны ключевых «коридоров», которые должны стать для хищников безопасной зоной перемещения.
Учёные также отметили, что сегодня из-за активного расселения людей ареал активной жизнедеятельности хищников сокращается.
Поэтому для сохранности популяции многих животных на юге Африки был создан Каванго-Замбези, территория которого занимает 520 тысяч квадратных километров. Он раскинулся на территории пяти стран.
На львах, находящихся в этом заповеднике, надеты ошейники с GPS навигаторами, благодаря чему за их местонахождением легко следить. Треть территорий заповедника подвергается сильному воздействию человека.