Вашингтон, 7 июля, 2018, 05:46 — ИА Регнум. Американские инженеры из Корнелльского университета решили «заставить» роботов двигаться с помощью кукурузы, сообщает IEEE Spectrum.

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В Качестве движущей силы для роботов учёные из США предлагают использовать расширение кукурузных зерен при нагревании.

Идея основана на том, что вода в зёрнах в процессе нагрева кукурузы превращается в пар. В то же время крахмал размягчается, но оболочка зерна ещё прочная и сдерживает внутреннее давление.

Давление доходит до крайней точки когда температура равна 200 градусам по Цельсию, тогда оболочка лопается, а крахмал и пар расширяются.