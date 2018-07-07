Лондон, 7 июля, 2018, 05:39 — ИА Регнум. Министры из команды главы британского правительства Терезы Мэй, в том числе глава Форин-офиса Борис Джонсон, будут уволены, если продолжат вставлять палки в колеса ее плану по Brexit, пишет газета The Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Министры

Мэй устроила «разнос» своим министрам по итогам совещания, на котором обсуждался ее план по выходу Великобритании из состава Европейского союза. Недовольного ее планом Джонсона она пригрозила оставить без работы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мэй продвигает свой план по Brexit, в то время как Джонсон и Дэвид Кэмерон (предшественник Мэй) критикуют его.

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