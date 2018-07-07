Якутск, 7 июля, 2018, 05:11 — ИА Регнум. В Якутии на базе Малой Академии наук в селе Октёмцы 5 июля прошло открытие Международной исследовательской школы (МИШ), приуроченной к предстоящим Международным интеллектуальным играм (МИИ), которые пройдут с 8 по 15 июля в городе Якутске, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

ЯСИА Международная исследовательская школа в Якутии

На мероприятии присутствовали 114 участников из пяти регионов России и 17 стран мира.

МИШ — своеобразный летний лагерь, где старшеклассники будут работать над 12 проектами по разным профилям: от математики до этнологии. Ребята пройдут все этапы настоящего научного исследования.

«Все эксперименты у нас с так называемым открытым концом. Работая с таким проектом, дети учатся ставить задачи и моделировать гипотезы, разрабатывать дизайн исследования, собирать и анализировать информацию», — рассказал ректор Малой академии наук РС (Я) Василий Павлов.

В МИШ участники работают в смешанных командах, то есть группируются представители из разных стран. Научный руководитель Международной исследовательской школы Алексей Обухов отметил, что в этом году представлено очень много ярких проектов, которых ранее не было, например, «Звуковой ландшафт Якутии». Дети будут записывать звуки природы, потом будут встречаться и записывать традиционное исполнение якутских музыкантов, а затем соотносить, какие звуки природы перешли в традиционную музыкальную культуру.

Заместитель министра образования и науки РС (Я) Эдуард Кондратьев напомнил, что помимо международной исследовательской школы, которая является составной частью МИИ, игры включают в себя пять конкурсных, четыре внеконкурсных и три сопутствующих мероприятия. В этом году, в рамках игр, в 25-ый раз проводится олимпиада школьников «Туймаада» по физике, химии, математике и информатике.

«Наша идея заключаются в том, что мы объединяемся на основе исследования окружающего мира для того, чтобы понять, как он устроен, чтобы делать его лучше. Мы объединяемся и становимся единым целым, но для нас очень важна ценность культурного разнообразия каждого из вас, каждой из нашей делегации. И я благодарен и рад, что уже второй год наша удивительная земля — земля Якутии — нас объединяет. Дорогие друзья, исследуйте все, что можно, иначе вы проиграете. МИИ — это уникальный проект Якутии, который объединяет соревновательный и несоревновательный мероприятия. Наша идея — вместе изучать окружающий мир и себя, и я уверен, что это у нас хорошо получится», — сказал на открытии научный руководитель Международной исследовательской школы Алексей Обухов.

Завершилось мероприятие традиционным якутским хороводом Осуохай.