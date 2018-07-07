Вашингтон, 7 июля, 2018, 05:19 — ИА Регнум. Цена на нефть может подскочить до $150 за баррель, считают в компании Sanford C. Bernstein & Co, сообщает агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

В докладе аналитики американской компании Bernstein указывают на факторы, которые могут спровоцировать скачкообразное подорожание нефти — например, сокращение вложений в разведывание нефтяных запасов.

Если на нефтяном рынке возникнет дефицит, цена может подскочить до $150 за баррель и даже выше.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, цена на нефть марки Brent по состоянию на 6 июля составляет $77,13 за баррель. Глава аналитического департамента «Международного финансового центра» Роман Блинов 6 июля сказал, что на ближайшее будущее «целями для нефти являются уровни в $80 — 82 для WTI и $80 — 85 для Brent».