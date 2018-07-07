Вашингтон, 7 июля, 2018, 05:01 — ИА Регнум. Выход в свет безрамочной модели Mi Mix 3 от Xiaomi планируется в сентябре, а обсуждений характеристик и цены гаджета уже много, сообщает AndroidPure.

(сс) Sham Hardy Упаковка из-под Xiaomi

Модель выйдет в двух вариантах исполнения: с обычными корпусом и блоком питания, и аккумулятором емкостью 3500 мА/ч, либо с керамическим корпусом и зарядным устройством повышенной мощностью в 30 Вт и аккумулятором 4000 мА/ч.

Стоимость обеих версий смартфона зависит от количества памяти:

Батарея 3500мА/Ч:

— 6 ГБ ОЗУ + 64 ГБ флэш-памяти — $510;

— 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ флэш-памяти — $555;

— 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ флэш-памяти — $600;

— 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ флэш-памяти — $645.

Батарея 4000мА/ч:

— ГБ ОЗУ + 64 ГБ флэш-памяти — $660;

— 6 ГБ ОЗУ + 128 ГБ флэш-памяти — $705;

— 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ флэш-памяти — $750;

— 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ флэш-памяти — $800.

Но это пока примерные цены, точно узнаем только в сентябре.