Нижний Новгород, 7 июля, 2018, 04:45 — ИА Регнум. Футболисты сборной Франции — не фавориты четвертьфинала ЧМ-2018 и не сильнее уругвайцев, считает нападающий сборной Уругвая Луис Суарес, передает «Чемпионат».

Алексей Банников ИА REGNUM На трибунах

Комментируя поражение, которое его команда потерпела по итогам встречи с французами в Нижнем Новгороде в четвертьфинале ЧМ-2018, Суарес сказал:

«Мы чувствовали, что можем пройти дальше в турнире. Сборная Франции ничем не лучше Уругвая, но это опытный турнирной боец».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Уругвай не прошел в полуфинал ЧМ-2018, 6 июля проиграв Франции со счетом 2:0. В команде считают, что если бы не травма форварда Эдинсона Кавани, результат был бы иным.