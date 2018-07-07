Вашингтон, 7 июля, 2018, 04:34 — ИА Регнум. Компания Apple в преддверии четвертьфинала ЧМ-2018 посвятила три ролика футболу. В каждом из них говорится о традициях футболистов в различных точках мира, сообщает Vistanews.ru.

(сс) andri333 IPhone

В первом короткометражном фильме под названием «Сердце Европы» говорится про девочек-аборигенов, которые играют в футбол для того, чтобы сохранить культурное наследие. Одна из них настроена стать звездой мирового спорта.

В следующем ролике «Wa» речь идёт о монахах, в жизни которых множество запретов, но они всё же могут играть в футбол.

Третье видео «Кубок острова Берленгас» показывает зрителю матч двух рыбацких команд. Они решили устроить схватку на островке посреди бушующих волн океана.

Все три видео посвящены ¼ финала ЧМ-2018, который завершится 7 июля в Сочи матчем сборных России и Хорватии.