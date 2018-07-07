Уругвай объяснил свой проигрыш французам
Нижний Новгород, 7 июля, 2018, 04:29 — ИА Регнум. Отсутствие на матче четвертьфинала ЧМ-2018 форварда Эдинсона Кавани стало одной из причин поражения уругвайской сборной французам, сказал нападающий уругвайцев Луис Суарес, передает «Чемпионат».
Комментируя свой проигрыш французам, Суарес сказал:
«Есть футболисты, очень важные для команды. Такие как Кавани, к примеру. Не хочу приуменьшать нашу силу, но его не хватало сегодня».
По словам Суареса, и без главного бомбардира сборная должны была показать лучший результат, поэтому стоит «винить и самих себя».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, уругвайцы проиграли французам со счетом 2:0 и выбыли из числа претендентов на победу в ЧМ-2018. Игра проходила в Нижнем Новгороде 6 июля: Кавани отсутствовал на игре из-за полученной на предыдущем матче травмы.