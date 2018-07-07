Нижний Новгород, 7 июля, 2018, 04:29 — ИА Регнум. Отсутствие на матче четвертьфинала ЧМ-2018 форварда Эдинсона Кавани стало одной из причин поражения уругвайской сборной французам, сказал нападающий уругвайцев Луис Суарес, передает «Чемпионат».

Алексей Банников ИА REGNUM Болельщики на трибунах

Комментируя свой проигрыш французам, Суарес сказал:

«Есть футболисты, очень важные для команды. Такие как Кавани, к примеру. Не хочу приуменьшать нашу силу, но его не хватало сегодня».

По словам Суареса, и без главного бомбардира сборная должны была показать лучший результат, поэтому стоит «винить и самих себя».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, уругвайцы проиграли французам со счетом 2:0 и выбыли из числа претендентов на победу в ЧМ-2018. Игра проходила в Нижнем Новгороде 6 июля: Кавани отсутствовал на игре из-за полученной на предыдущем матче травмы.