Гаага, Нидерланды, 7 июля, 2018, 04:06 — ИА Регнум. Доказательств применения химического оружия под городом Алеппо (Сирия) в 2016 году не найдено. К этому выводу пришли специалисты ОЗХО, отмечается в предварительном докладе Миссии по установлению фактов применения химического оружия в Сирии.

OPCW ОЗХО

Доклад был посвящен результатам исследования ОЗХО образцов, взятых с мест так называемых химических атак в Сирии. Ни анализ образцов, ни другие факторы не показали, что химическое оружие было применено в Алеппо в 2016 году.

Напомним, Сирия является подписантом Конвенции о запрещении химического оружия. Между тем западные противники законной сирийской власти пользуются любой возможностью дискредитировать Дамаск, обвинив его в нарушении соглашения.