Лондон, 7 июля, 2018, 04:13 — ИА Регнум. Группу учёных из Великобритании заинтересовались происхождением древних домашних собак, сообщает nplus1.ru.

Тициан Вечеллио. Мальчик с собаками. XVI в

Исследователи выделили фрагмент ДНК собаки, который передаётся по материнской линии. Этот фрагмент смогли выделить из останков семидесяти особей, которые жили в Сибири девять тысяч лет назад.

После сравнения материалов с генами современных собак, учёные сделали вывод о том, что собаки в американской деревне были генетически схожими с сибирскими домашними животными, а не с волком.

Генетики также отметили, что современных собак можно разделить на две группы: Западно-евразийскую (европейские, африканские и индийские) и Восточно-азиатская (австралийские динго).