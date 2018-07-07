Амстердам, 7 июля, 2018, 03:47 — ИА Регнум. Следов нервно-паралитических веществ не обнаружено на месте так называемой химической атаки (7 апреля 2018 года) в городе Дума (Сирия). К такому выводу пришла ОЗХО, сказано в предварительном докладе Миссии по установлению фактов применения химического оружия в Сирии.

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Уточняется, что, по данным ОЗХО, в образцах с места так называемой химической атаки в сирийской Думе не найдено следов нервно-паралитических веществ. Нет их и в плазме крови тех людей, которые якобы пострадали от химической атаки.

Напомним, заявление «Белых касок» о том, что Сирийская арабская армия якобы применила химическое оружие в Думе 7 апреля, стало поводом к ракетному удару Пентагона (а также его британских и французских союзников) по объектам в Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в вышеупомянутом докладе сказано, что ОЗХО нашла хлорсодержащее вещество в образцах из двух мест в Думе.