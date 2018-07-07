Канберра, 7 июля, 2018, 03:29 — ИА Регнум. Водители засыпают за рулем, потому что на них действует вибрация, сообщает Science Daily.

StockSnap Руль автомобиля BMW

Австралийские учёные провели исследование для того, чтобы выявить причину сонливости за рулём. Оказалось, что это происходит из-за естественной низкочастотной вибрации автомобиля: человеческий организм начинает погружаться в сон. Даже мозг, образно говоря, начинает «расслабляться».

Для проведения эксперимента были выбраны 15 добровольцев. Они были помещены в стимулятор кабины автомобиля, где имитируется монотонное движение по трассе с двумя полосами. Одну группу добровольцев подвергли низкочастотным вибрациям, составляющим 4−7 грц, на участников же второй группы не было воздействий вибрацией.

Итак, уже через 15 минут сонливость почувствовали участники первой группы, а ещё через некоторое время их организм начал погружаться в сон. Даже с простыми интеллектуальными заданиями они стали справляться хуже.

Во избежание возникновения чувства сонливости водителям рекомендуют правильно выбирать уровень вибрации в конструкции автокресел.