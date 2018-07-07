Почему засыпают за рулём? Австралийские учёные докопались до истины
Канберра, 7 июля, 2018, 03:29 — ИА Регнум. Водители засыпают за рулем, потому что на них действует вибрация, сообщает Science Daily.
Австралийские учёные провели исследование для того, чтобы выявить причину сонливости за рулём. Оказалось, что это происходит из-за естественной низкочастотной вибрации автомобиля: человеческий организм начинает погружаться в сон. Даже мозг, образно говоря, начинает «расслабляться».
Для проведения эксперимента были выбраны 15 добровольцев. Они были помещены в стимулятор кабины автомобиля, где имитируется монотонное движение по трассе с двумя полосами. Одну группу добровольцев подвергли низкочастотным вибрациям, составляющим 4−7 грц, на участников же второй группы не было воздействий вибрацией.
Итак, уже через 15 минут сонливость почувствовали участники первой группы, а ещё через некоторое время их организм начал погружаться в сон. Даже с простыми интеллектуальными заданиями они стали справляться хуже.
Во избежание возникновения чувства сонливости водителям рекомендуют правильно выбирать уровень вибрации в конструкции автокресел.