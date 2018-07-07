Екатеринбург, 7 июля, 2018, 03:14 — ИА Регнум. Оперный театр «Урал Опера Балет» (Екатеринбург) в 107 сезоне впервые в России покажет балет «Вальпургиева ночь» Джорджа Баланчина, сообщает музыкальный портал «Орфей».

Франсиско Гойя. Шабаш ведьм (фрагмент). 1819-1823

Отметим, что в театре в новом сезоне состоится несколько премьер. Помимо «Вальпургиевой ночи», запланированы ещё две мировые балетные премьеры: комедия-фарс Антона Пимонова «Новобрачные на Эйфелевой башне» и постановка Вячеслава Самодурова «Приказ короля».

Одним из главных событий сезона станет Урал Опера Балет Фест», посвящённый французскому балетмейстеру Мариусу Петипа. Фестиваль пройдёт с 11 по 21 октября.

Напомним, «Вальпургиеву ночь» в 1975 поставил один из величайших хореографов XX века Джордж Баланчин. В 1980 году балет представили в Нью-Йорке как самостоятельное произведение.