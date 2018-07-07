Гаага, Нидерланды, 7 июля, 2018, 03:04 — ИА Регнум. Следы хлора найдены в образцах, собранных в двух местах на территории города Дума (Сирия), завили в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Соответствующий доклад распространила Миссия по установлению фактов применения химического оружия в Сирии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оскар

Специалисты ОЗХО исследовали материалы, взятые на месте так называемой химической атаки в Думе (7 апреля 2018 года). В двух местах анализ образцов показал наличие хлоросодержащего органического вещества.

Напомним, скандально известная своей практикой бездоказательных обвинений прозападная организация «Белые каски» обвинила правительство Сирии в применении химического оружия против соотечественников. Химическая атака якобы проведена в Думе 7 апреля 2018 года.