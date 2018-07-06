Казань, 7 июля, 2018, 02:44 — ИА Регнум. Бельгийцы считают победу над сборной Бразилии историческим событием, сообщает «Евро-Футбол.ру» .

Fifa.com Матч Бразилия — Бельгия ЧМ-2018

Комментируя победу в ¼ финала ЧМ-2018 над бразильцами, Насер Шадли, полузащитник бельгийской сборной, выразил благодарность болельщикам и сказал, что игра была сложной.

Команде очень помогло, что игроки «были единым целым».

«В целом, это прекрасно — быть здесь, сыграть против бразильцев на чемпионате мира и обыграть их, пройти в полуфинал, — сказал Шадли. — Мы пишем историю и сегодня мы гордимся всеми».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бельгийцы вышли в полуфинал, обыграв сборную Бразилии со счетом 2:0 в Казани 6 июля. В полуфинале ЧМ-2018 в Санкт-Петербурге сборная Бельгии сыграет с французами 10 июля.