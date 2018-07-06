Абакан, 7 июля, 2018, 02:47 — ИА Регнум. По результатам финала фестиваля электронной музыки SOLARBASS глава Хакасии Виктор Зимин вручил награды победителям. Общий призовой фонд фестиваля составил 560 тысяч рублей, сообщает «Хакасия Информ».

R-19.ru Концерт

6 июля в Абакане прошло празднование дня молодёжи Хакасии. Мероприятие открылось на площади у республиканского музейно-культурного центра.

Лучшие диджеи, танцоры и рэп-исполнители открыли концертную программу. Для того чтобы принять участие в конкурсе, 1 апреля надо было опубликовать своё выступление на сайте фестиваля. Всего поступило 195 работ.

По результатам голосования были определены победители. В номинация «Сет» диджей — House (Абакан); в номинации «Трек» победу одержал Marisa (Абакан); в номинации «Танцы» — Skill Fly (Аскиз); в номинации «Рэп» — Дэвангари (Минусинск).

Глава региона пожелал всем участникам и зрителям «заряда позитива и хорошего настроения». В завершение вечера наблюдали праздничный салют над площадью.