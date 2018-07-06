Кисловодск, Ставропольский край, 7 июля, 2018, 02:09 — ИА Регнум. Старинная летняя эстрадная площадка «Музыкальная раковина» открылась в Кисловодске (Ставропольский край) после реконструкции, сообщает Sputnik.

Mincultsk.ru «Музыкальная раковина». Кисловодск

Открытие состоялось 6 июля, начавшись с кинопоказа мюзикла «Ла-ла-лэнд». Год постройки сцены — 1896, теперь здесь будут проводиться мюзиклы мировых музыкальных театров, показы музыкальных фильмов и др.

Как заявила замгендиректора Северо-Кавказской государственной филармонии в Кисловодске Екатерина Артамонова, эта сцена обрела «новую жизнь» и теперь у неё новый формат проведения различных мероприятий на открытом воздухе.

Открытие приурочено к ежегодному летнему Международному фестивалю академической музыки памяти В.И. Сафонова, который будет длиться до 5 августа.

Стоит заметить, что в июле этого года своё 123-летие отмечают Северо-Кавказская государственная филармония и Академический симфонический оркестр имени В. И. Сафонова.