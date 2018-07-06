Санкт-Петербург, 7 июля, 2018, 02:03 — ИА Регнум. В петербургской Филармонии для детей и юношества коллективу представили нового директора — известного дирижёра Михаила Голикова, сообщает «Фонтанка.ру».

Константин Маковский. Музыкальный вечер. 1906

Голикова, который с 2009 года занимал должность главного дирижёра оркестра филармонии, назначили 6 июля. С этого же времени он является главным дирижером и художественным руководителем Симфонического оркестра Ленинградской области «Таврический».

Свой пост Голиков займёт 9 июля. Он поделился планами по развитию филармонии:

«Мы будем развиваться по пути, которым шла Филармония, без структурных изменений: пока будем все оставлять как есть и увеличивать заметность этой организации …»

Напомним, предыдущий директор Филармонии для детей и юношества Татьяна Волоцкая была уволена 26 июня по решению Комитета по культуре.

Государственная филармония для детей приобрела свой сегодняшний статус в 1989 году, хотя основана было более 40 лет назад как одно из подразделений объединения «Ленконцерт».