Краснодар, 7 июля, 2018, 01:18 — ИА Регнум. Видеозапись с места крупной аварии в Белореченском районе (Краснодарский край), в которой погибли 9 человек, опубликовано в социальной сети ВКонтакте.

Gellinger Автомобильная авария

Запись сделана из автомобиля, который проехал по дороге мимо места ДТП. На кадрах видно, во что превратились столкнувшиеся легковушки: один из автомобилей выглядит как груда металла. На видео — пожарная машина, автомобили ДПС, спасатели.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вечером 6 июля на трассе в Краснодарском крае столкнулись легковые автомобили: погибли девять человек. Авария произошла близ населенного пункта Гливенко Рязанского сельского поселения.