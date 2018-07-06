Лондон, 7 июля, 2018, 01:24 — ИА Регнум. Британский певец Элвис Костелло в возрасте 63 лет перенёс срочную операцию, сообщил он в Facebook.

(сс) Victor Diaz Lamich Элвис Костелло

В связи с этим ему пришлось отменить окончание своего концертного тура по Европе. Шесть недель назад выяснилось, что у него обнаружена агрессивная раковая опухоль, удалить которую требуется за одну операцию.

Некоторое время после операции Костелло продолжал выступать, но врач посоветовал ему отдохнуть, взяв небольшую паузу. В итоге исполнитель сказал:

«Приходится признать, что восстановление будет дольше, чем мне бы хотелось».

При этом он пообещал, что, как только это будет возможность, он вернётся на сцену.

Напомним, Костелло выпустил множество студийных альбомов в 1970-х годах, тогда он и прославился. Новый релиз певца доложен был выйти в октябре этого года.