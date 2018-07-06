Москва, 7 июля, 2018, 00:58 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил Юрия Маликова, основателя и руководителя вокально-инструментального ансамбля (ВИА) «Самоцветы», с 75-м юбилеем, сообщили в пресс-службе президента.

(сс) Алексей Юшенков Юрий Маликов

Уточняется, что президент пожелал певцу «здоровья и неиссякаемого вдохновения», а также отметил, что песни коллектива по-прежнему популярны.

Напомним, почти полвека назад, в 1971 году, появился всем известный сегодня ВИА «Самоцветы». Основатель ансамбля Юрий Маликов 6 июля отметил свой 75-й юбилей.

Маликов — бессменный художественный руководитель группы с момента её основания. Ансамбль «Самоцветы» не терял свою популярность за годы существования. Звание Народного артиста Дмитрий Маликов получил в 2007 году.