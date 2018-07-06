Ленинградская область, 7 июля, 2018, 00:33 — ИА Регнум. В рамках празднования 250-летия Китайского дворца после сложнейшей реставрации открылись три зала — Штофная опочивальня, Будуар и Кабинет. Выступая на церемонии открытия, генеральный директор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая отметила, что Китайский дворец — это удивительный памятник чудачества императрицы.

(сс) Florstein Китайский дворец Ораниенбаума

«Екатерина Великая увлеклась культурой и искусством Востока. Но следовала не моде на «китайщину», а взглядам на китайскую культуру и философию, с которыми ее познакомил ее постоянный корреспондент Вольтер», — сказала она. К 250-летию Китайского дворца посетители могут увидеть 10 из 17 восхитительных дворцовых интерьеров.