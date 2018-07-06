Челябинск, 7 июля, 2018, 00:54 — ИА Регнум. Традиционное представление о том, что сотрудничество Челябинской области с Китаем прежде всего касается аграрных проектов, устарело: сейчас львиная доля контрактов приходится на промышленность, сообщила Наталья Осипова, директор ВЭД Южно-Уральской торгово-промышленной палаты.

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Комментируя предстоящую российско-китайскую конференцию, которая состоится в столице Южного Урала 11−12 июля, Осипова сказала:

«Люди привыкли к тому, что к нам приезжают в основном аграрии Китая, и мы сотрудничаем только в направлении сельского хозяйства. Это большое заблуждение».

По ее словам, среди делегатов из Китая не так уж много аграриев, основная часть — это промышленники.

«И это очень знаковая встреча, ведь Китай — мировой лидер экономики, и огромный рынок потребления товаров», — сказала Осипова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11−12 июля в столицу Южного Урала приедут представители 120 компаний из Китая. Челябинская область давно сотрудничает с бизнесменами провинции Хэйлунцзян. Мероприятие проводится в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС.