Москва, 7 июля, 2018, 00:31 — ИА Регнум. Выставка «Три цвета правды: к столетию Гражданской войны в России» проходит в залах музея Современной истории России в Москве.

Кузьма Петров-Водкин. Смерть комиссара. 1928

По последнему опросу ВЦИОМ, период Гражданской войны остается самым темным пятном для большинства населения в отечественной истории ХХ века — более 80 процентов респондентов не смогли ответить на самые простые вопросы.

Этот историко-документальный проект призван рассказать об основных движениях Гражданской войны — «Красных», «Белых» и «Зеленых» (крестьяне-повстанцы). Хотя сторон в этой кровавой бойне было много, и у каждой была своя правда. Здесь нет четкой линии фронта, нет единой морали: события заставляли порой менять свои позиции по несколько раз. В этой бесчеловечной выработке светлого будущего были необыкновенные примеры мужества и предательства, героизма и стяжательства. Сегодня можно и нужно по-новому взглянуть на гражданский конфликт, попытаться понять его истинные причины и последствия.

На выставке представлены полотна известных художников, посвященные этой теме, а также приказы, постановления, листовки, плакаты, оружие, документы, фотографии и кадры кинохроники того времени. Интерактивная карта поможет посетителю сориентироваться в главных событиях Гражданской войны.