Москва, 7 июля, 2018, 00:29 — ИА Регнум. Семь лент разного жанра — от мелодрам до детектива — будут представлены московским зрителям в рамках проходящего в Москве кинофестиваля «Французские каникулы». Он организован сетью кинотеатров «Пионер» и Посольством Франции в Москве.

Марк Шагал. Париж через окно . 1913

Взыскательная «киношная» публика сможет увидеть ленты на языке оригинала с субтитрами. Будут показаны драма Ксаби Мольи «Короли на день» с Кадом Мерадом в главной роли, фильм «Сирота» с Адель Экзаркопулос, комедии «Марго и Марго» и «Брошенные», а также свежая работа Матье Амальрика «Барбара». Только два фильма из этой программы выйдут в России в широкий прокат.

В этом году у фестиваля две площадки — это летние кинотеатры «Пионера» в Сокольниках и Парке Горького