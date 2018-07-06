Санкт-Петербург, 7 июля, 2018, 00:27 — ИА Регнум. Масштабные, яркие росписи, изображающие героев фильмов и мультипликации украшают стены действующего завода, в котором располагается музей уличного искусства. Здесь же сюрреалистичные граффити, различные арт-объекты и инсталляции. Своими работами в этот раз «отметились» 49 художников из Италии, Испании, Франции, Германии, Нидерландов, Греции и России.

Анна Алябьева ИА REGNUM Граффити «Россия»

«Сказочная страна Стритартия» — уже пятая выставка. К сожалению, даже масштаб территории завода не позволяет оставлять произведения потомкам, поэтому большинство работ закрашиваются, а на их месте рисуются новые.

Музей уличного искусства,основанный в 2012 году, расположен на территории завода слоистых пластиков в Санкт-Петербурге. Это на сегодняшний день, пожалуй, главная площадка для уличных художников: здесь проходят выставки современного искусства, также работает как образовательная платформа в области стрит-арта и паблик-арта. Территория делится на две зоны — постоянную экспозицию, представляющую наиболее заметные работы в этом, ныне признанном, направлении искусства и временными выставками.