Челябинск, 7 июля, 2018, 06:05 — ИА Регнум. Жительница города Карабаш (Челябинска область) признана виновной в похищении денег у пенсионеров на сумму свыше 5,7 млн рублей, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Ограбление, вор, воровство

Виновной признана 55-летняя жительница Карабаша, в отношении которой расследовалось уголовное дело по частям 2 и 4 статьи 159 УК РФ, (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, в особо крупном размере).

«По версии следствия обвиняемая в период 2014—2017 гг. путем обмана под различным предлогами похитила денежные средства у троих граждан на общую сумму свыше 5,7 млн рублей», — сообщили в пресс-службе.

Виновная уже отбывает наказание в исправительном учреждении за аналогичные преступления (их шесть). В надзорном ведомстве перечислили ряд свежих эпизодов — с 2014 по 2017 гг.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, месяц назад в Челябинске осудили бывшего почтальона, которая присваивала себе деньги пенсионеров. Сумма махинаций превысила 700 тысяч рублей.