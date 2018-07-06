Абакан, 7 июля, 2018, 00:26 — ИА Регнум. Художественный проект, посвященный 100-летию создания Красной армии, подготовлен Министерством обороны. Экспозиция включает в себя работы студии военных художников имени Грекова, плакаты из фондов центрального музея вооружённых сил Российской федерации и личные работы генерала армии Сергея Шойгу.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министр обороны Сергей Шойгу направляется к центральной трибуне для доклада Президенту России Владимиру Путину

Первые два раздела представлены широко известными экспонатами: здесь и «Рождение Красной Армии», написанная художниками старшего поколения — В. К. Дмитриевским, И. В. Евстигнеевым и Г. И. Прокопинским, и «Налетался» В. И. Переяславца. Интерес представляют работы современных художников, написанные в Сирийской Арабской Республике.

Комплекс плакатов из фондов Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации охватывает период с 1919 по 1982 гг. В центре всемирно известный графический лист Д. Моора «Ты записался добровольцем?» (1920 г.). Историческую и художественную ценность представляют сатирические плакаты М. Черемных (1920 г.), плакаты-призывы Н. Кочергина «Враг у ворот! Все на защиту Петрограда» (1919 г.) и А. Петрова «Вперед, на защиту Урала» (1919 г.). Аналогичную значимость имеют плакаты 1930-х и 1940-х гг., особенно периода Великой Отечественной войны.

Но, несомненно, одним из главных притягательных центров выставки стал зал авторских работ министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Кужугетовича Шойгу. Круг его художественного дарования оказался чрезвычайно широк — здесь изделия из дерева, вазы, шкатулки, скульптуры, графика, живописные полотна.

Нет никакого смысла искать прямую корреляцию, например, трогательных пейзажных зарисовок времен года или деревянных абстрактных скульптур с драматической историей советской армии. Напротив, этот раздел представляется логичным о обоснованным: подтверждение таланта российских офицеров является еще одним доказательством преимущества отечественной армии над всеми остальными.