Красногорск, 7 июля, 2018, 00:23 — ИА Регнум. Нынешний, четвертый фестиваль «Джазовые сезоны» должен стать одним из самых ярких событий так называемых опен-эйров лета. Красивая природа, очарование старинной архитектуры, спокойная, почти семейная обстановка стали его фирменными знаками.

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Участниками прошлых сезонов стали многие звезды, в это году на первый план выходят такие известные коллективы и исполнители как Ambrose Akinmusire (США), Jonah Nilsson (OF DIRTY LOOPS/ Швеция), Большой джазовый оркестр Петра Востокова, VAN QUARTET (Армения), а также Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр.

Кроме того, на фестивале своё творчество представят группа «Leonid & friends», Elliott (вокал/США) & квартет Олега Бутмана, Квинтет Айка Григоряна, Группа «Число Пи», Секстет Ильи Морозова и Виктории Кауновой.