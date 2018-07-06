Москва, 7 июля, 2018, 00:22 — ИА Регнум. Фестиваль «Московская семья» по традиции приурочен ко Дню семьи, любви и верности. Основной площадкой празднования станет Музей-заповедник «Царицыно». Главным же событием станет награждение супружеских пар, прожившим в браке 25 и более лет, медалями «За любовь и верность».

Марк Шагал. Семья. 1971

Для приверженцев долголетия семейного счастья и просто влюбленных выступят Кристина Орбакайте, Дмитрий и Инна Маликовы, группы «Самоцветы» и «Новые самоцветы», а также Денис Майданов, Этери Бериашвили, группа «Кватро» и IOWA.

Но, пожалуй, самым впечатляющим действом празднования должна стать акция массового бракосочетания «Большая свадьба»: семь пар из числа многодетных (?!) семей Москвы заключают брак здесь же, в торжественной и романтической атмосфере парка, при многочисленных восторженных поклонниках любви и верности. Все желающие могут в рамках акции сыграть «шуточную свадьбу», как говорится, потренироваться. Наверно, по мысли организаторов, это должно понравиться.

В этот же день на ипподроме «Царицыно» состоятся показательные выступления всадников Кремлевской школы верховой езды. Дети же могут получить начальные уроки верховой езды на пони. В зоне отдыха — мастер-классы для детей по рисованию, лепке, робототехнике.

День семьи, любви и верности в России празднуют 8 июля. В этот день Русская православная церковь отмечает день памяти святых Петра и Февронии, которые считаются покровителями семьи и брака.