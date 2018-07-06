Санкт-Петербург, 7 июля, 2018, 00:24 — ИА Регнум. После продолжительной болезни скончался Заслуженный артист России, ведущий солист Мариинского театра (Санкт-Петербург) Александр Гергалов, сообщили в пресс-службе театра.

Mariinsky.ru Александр Гергалов – Жорж Жермон, Анна Нетребко – Виолетта в опере Джузеппе Верди «Травиата»

5 июля артисту исполнилось бы 63 года.

В оперную труппу театра Александр вошёл в 1991 году после получения музыкального образования в Ленинградской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова.

Из партий, исполненных певцом на сцене Мариинского театра, можно составить огромный список, назовём основные: Андрей Болконский («Война и мир), Онегин («Евгений Онегин»), Елецкий («Пиковая дама»), Щелкалов («Борис Годунов»), Роберт, Эбн-Хакиа («Иоланта»), Мизгирь («Снегурочка»), Веденецкий гость («Садко») и многие другие.

В Мариинке охарактеризовали певца так:

«Яркий голос Александра Гергалова, отличавшийся необыкновенной свободой, звучал в большинстве оперных спектаклей театра».

Гергалов гастролировал с оперной труппой практически по всему миру: он побывал в Англии, Японии, Италии, Испании, США, Голландии, Германии и во многих других странах.

О месте и дате прощания с певцом сообщат дополнительно.