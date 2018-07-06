Киев, 7 июля, 2018, 00:02 — ИА Регнум. Президенты Польши и Украины будут чтить память жертв Волынской резни отдельно, поскольку поляки хотят видеть себя лишь жертвами той трагедии, заявил глава украинского института национальной памяти Владимир Вятрович 6 июля на своей странице в социальной сети Facebook.

Жертва Волынской резни. 1943

«Закономерный результат польской политики — желание наших западных соседей, вопреки историческим фактам, видеть жертвами только своих, а убийцами — только других. То, что и украинцы, и поляки чтут своих погибших, свидетельствует о том, что мы понимаем наш долг перед предками. Но то, что мы не можем делать это вместе, говорит о том, что ещё не дозрели до понимания долга перед нашими потомками», — считает Вятрович.

Напомним, возможность исторического примирения с бандеровцами не отрицает две трети поляков. Однако заместитель министра иностранных дел Польши считает, что о принятии общей польско-украинской исторической декларации не может быть и речи.

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